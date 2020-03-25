Джулия Робертс заставила мужа ревновать

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Алиса Старжевская
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Актриса возобновила общение с одним из бывших возлюбленных.

Фото: www.globallookpress.com /ImagePressAgency/face to face

Джулия Робертс дала повод мужу для ревности. Как пишет «7Дней», об этом прессе рассказала ее приятельница.

По словам собеседницы издания, в семье актрисы и ее супруга Дэнни Модера все не так гладко, как хотелось бы уже давно. В последнее время звезда фильма «Красотка» много времени проводит без свой второй половинки. Для этого, якобы, она даже приобрела дом в Сан-Франциско, в то время как благоверный живет в Лос-Анджелесе.

Не так давно, по словам подруги Робертс, муж узнал, что та возобновила переписку с бывшим возлюбленным Бенджамином Брэттом. Возможно, что писать ему она начала от скуки, а потом захотела большего, чем просто общение в сети.

Роман Джулии Робертс и Бенджамина Брэтта продлился три года. Тогда все таблоиды ждали, когда же пара пойдет под венец, но их ждало разочарование — актеры расстались. Сейчас устроить свое счастье вместе заново обоим мешают узы брака и дети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Джулии Робертс пришлось заплатить $200 тысяч за будущего мужа.

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