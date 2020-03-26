Актриса Жанна Болотова заразилась коронавирусом

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Мия Субботина
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Звезда фильма «Жмурки» заразилась COVID-19 в результате контакта с человеком, побывавшим в Германии.

Фото: Е.Ежевский / Фотохроника ТАСС

Тема:
Эпидемия коронавируса

У российской актрисы Жанны Болотовой, известной зрителю по роли в фильме «Жмурки», обнаружили коронавирус. Как стало известно 5-tv.ru, 78-летняя народная артистка РСФСР заразилась COVID-19, контактируя со знакомым, приехавшим из Германии.

Из-за возраста Болотова находится в группе риска, в связи с чем ее госпитализировали в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.

Жанна Болотова известна по таким картинам, как «Дом, в котором я живу», «Любить человека», «И жизнь, и слезы, и любовь», «Жмурки» и других.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лев Лещенко и его супруга госпитализированы в медцентр в Коммунарке.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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