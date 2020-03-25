Владимир Винокур и концертный директор Лещенко прокомментировали перевод артиста в реанимацию

Олег Дмитриев — концертный директор народного артиста РСФСР Льва Лещенко прокомментировал 5-tv.ru информацию, которая появилась в ряде СМИ, о том, что певец переведен в реанимацию. Он отметил, что артист действительно находится в реанимации, однако состояние Лещенко не критическое и в другое отделение его перевели в целях профилактики. Музыкант и его жена сдали анализы и теперь ожидают их результатов.

Рассказал о самочувствии Льва Лещенко в интервью 5-tv.ru и его друг Владимир Винокур. Он отметил, что артист чувствует себя нормально.

«Лечат его, а как лечат. Тут уже ни вы, ни я, никто не может определить. У них же в палатах нет оборудования такого, которое помогает. Могут и перевести туда и сюда. Они же вдвоем лежат с супругой. Так что не обращайте внимания, полно злопыхателей. Общался с ним по телефону и вчера, и сегодня. (Чувствовал себя — Прим.ред.) нормально. Но это трудно очень. Двустороннее воспаление. Это для ребенка сложно, а для взрослого человека в возрасте это очень сложно», — сказал Владимир Винокур.

24 марта 78-летний Лев Лещенко и его жена Ирина в связи с плохим самочувствием добровольно легли на медицинское обследование в больницу, расположенную в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известного бизнесмена Марка Гарбера вместе с сыном госпитализировали в Коммунарку. Позже у народного артиста РСФСР Льва Лещенко диагностировали воспаление легких.

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