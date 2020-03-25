Владимир Винокур и концертный директор Лещенко прокомментировали перевод артиста в реанимацию
Олег Дмитриев рассказал, что народный артист РСФСР и его супруга ожидают получения результатов анализов.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Олег Дмитриев — концертный директор народного артиста РСФСР Льва Лещенко прокомментировал 5-tv.ru информацию, которая появилась в ряде СМИ, о том, что певец переведен в реанимацию. Он отметил, что артист действительно находится в реанимации, однако состояние Лещенко не критическое и в другое отделение его перевели в целях профилактики. Музыкант и его жена сдали анализы и теперь ожидают их результатов.
Рассказал о самочувствии Льва Лещенко в интервью 5-tv.ru и его друг Владимир Винокур. Он отметил, что артист чувствует себя нормально.
«Лечат его, а как лечат. Тут уже ни вы, ни я, никто не может определить. У них же в палатах нет оборудования такого, которое помогает. Могут и перевести туда и сюда. Они же вдвоем лежат с супругой. Так что не обращайте внимания, полно злопыхателей. Общался с ним по телефону и вчера, и сегодня. (Чувствовал себя — Прим.ред.) нормально. Но это трудно очень. Двустороннее воспаление. Это для ребенка сложно, а для взрослого человека в возрасте это очень сложно», — сказал Владимир Винокур.
24 марта 78-летний Лев Лещенко и его жена Ирина в связи с плохим самочувствием добровольно легли на медицинское обследование в больницу, расположенную в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что известного бизнесмена Марка Гарбера вместе с сыном госпитализировали в Коммунарку. Позже у народного артиста РСФСР Льва Лещенко диагностировали воспаление легких.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 25 мар
- Во Владимире медиков отправляют к пациентам с вероятным коронавирусом без спецкостюмов
- 25 мар
- Совет Федерации одобрил закон о заморозке цен на лекарства
- 25 мар
- Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по туриндустрии
- 25 мар
- Мама девочки, которая вылечилась от коронавируса, рассказала о ее симптомах
- 25 мар
- Кубок Гагарина: Приехали
- 25 мар
- Грани ответственности: что грозит скрывшей поездку за границу врачу из Петербурга
- 25 мар
- Храм Гроба Господня закрыли из-за коронавируса
- 25 мар
- Матвиенко объяснила важность предложенных Путиным мер из-за коронавируса
- 25 мар
- Обращение президента: основные меры поддержки озвученные Владимиром Путиным
- 25 мар
- В Индии новорожденную девочку назвали в честь нового коронавируса
Читайте также
42%
-1.06 84.15
-1.28
Нашли ошибку?