Белый дом назвал время и дату видеосаммита лидеров G20

Общение лидеров стран «большой двадцатки», которое пройдет по видеосвязи, запланировано на 26 марта на 15 часов по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

На экстренном саммите G20 планируется обсуждение ситуации с распространением коронавируса.

Ранее стало известно, что власти Саудовской Аравии инициировали проведение чрезвычайного саммита «большой двадцатки» в режиме видеосвязи из-за угрозы распространения COVID-19. Главная цель экстренной конференции — выработать единый план и значительно продвинуться в вопросе скоординированного реагирования на пандемию, вызванную коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены свыше 470 тысяч человек, более 21 тысячи скончались.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин будет участвовать в конференции G20 по видеосвязи из Петербурга.

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