Адвокат Барановской прокомментировал иск Аршавина о снижении размера алиментов
Представитель телеведущей считает, что экс-футболист хочет скрыть свои доходы, чтобы платить детям бывшей возлюбленной меньше.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Alexander Kulebyakin
Иск Андрея Аршавина о снижении размера алиментов на содержание троих детей Юлии Барановской прокомментировал адвокат телеведущей Игорь Ким. По словам представителя экс-супруги футболиста, Аршавин, завершивший профессиональную карьеру, хорошо зарабатывает в качестве спортивного эксперта и на рекламе, сообщает StarHit.
«У нас складывается впечатление, что Аршавин хочет скрыть свои доходы, дабы платить детям меньше. В свое время он очень плохо поступил с Барановской, оставив ее одну, беременную, с двумя маленькими детьми на руках. Недавно Аршавин развелся с Алисой Казьминой. У них тоже есть общий ребенок, который обделен вниманием папы. Так что у него чемпионство не по голам, а по косякам», — отметил Игорь Ким.
Заседание по иску должно было пройти в понедельник, 30 марта, в Савеловском суде Москвы, но теперь перенесено на неопределенный срок в связи с карантином судов из-за распространения коронавируса.
Бывший футболист петербургского «Зенита» был в отношениях с Юлией Барановской почти девять лет. За этот период у пары родилось трое детей. В сентябре 2016 года Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой, в феврале 2017 года у них родилась дочь, а в июле 2019-го они развелись.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Барановская отреагировала на иск Аршавина.
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