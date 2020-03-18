Аршавин подал в суд на Юлию Барановскую

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин подал в суд на экс-возлюбленную Юлию Барановскую. По данным Starhit, спортсмен намерен уменьшить сумму алиментов, которые он обязан выплачивать на троих своих детей от телеведущей.

До того, как контракт Андрея Аршавина и «Зенита» был расторгнут, футболист мог позволить себе выплачивать наследникам 14-летнему Артему, 11-летней Яне и семилетнему Арсению, довольно большие алименты. Однако, когда его доходы снизились, он решил оспорить решение суда о размере платежей.

Сообщается, что судебное заседание, инициированное Аршавиным, должно состояться 23 марта.

Интересно, что несмотря на это, футболист продолжает работать над имиджем идеального отца. Недавно он опубликовал видео, снятое во время встречи с сыном от Юлии Барановской. Родитель и ребенок провели тренировку с мячом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Барановская рассказала, как рожала сына от Андрея Аршавина.