Россия прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с 27 марта

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Исключение будет сделано только для спецбортов, которые вывозят россиян на родину.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Кабинет министров поручил прекратить все авиасообщение России с другими странами с 27 марта 2020 года. Соответствующий указ размещен на сайте правительства РФ.

Это касается и регулярных и чартерных рейсов. Исключение будет сделано только для бортов которые вывозят наших граждан из-за границы.

По последним данным на утро 26 марта заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано у 471407 человек в мире. В Китае зафиксировано 81667 зараженных. На втором месте Италия — 74386 больных. На третьем месте США. Там больны 68960 человек. Общее число жертв вируса — 21293 человека.

В России число заболевших коронавирусом COVID-19 растет. Инфицированы уже 658 человек. Выздоровели 29 человек. Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Из-за распространения коронавируса с 26 марта в РФ вводятся серьезные ограничения. Жители Москвы старше 65 лет должны соблюдать домашний режим.

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