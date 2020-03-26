Двухлетний ребенок погиб при пожаре в Подмосковье

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Валентин Черников
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В горящем доме садового товарищества пострадали трое детей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, ВКонтакте @istrapod

Пожар в одном из садовых товариществ Московской области унес жизнь двухлетнего ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.

Возгорание произошло минувшей ночью в деревне Качаброво Ивановского сельского поселения Истринского района. Как уточняется, вспыхнул частный дом. Трое находившихся в нем детей пострадали. Один из них, ребенок 2018 года рождения, погиб.

По словам собеседника агентства, пожар на площади 35 квадратных метров потушили в два часа пополуночи. К ликвидации возгорания привлекались 39 человек и 15 единиц техники. Причины случившего пожара устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в историческом доме в центре Петербурга сгорела квартира.

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