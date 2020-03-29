Эффектная блондинка Катя Гусева: «Мне кажется, Киркоров посвятил песню „Романы“ мне»

Филиппу Киркорову приписывают очередной роман. И на этот раз, все, похоже, серьезно. Кого называют новой любовью короля российской эстрады? Какие подарки он дарит избраннице? И ждать ли поклонникам грандиозной свадьбы? Только в программе «Светская Хроника»!

Филипп Киркоров: «Я доволен. Я удовлетворяю свои потребности как хочу. А хочу я очень много».

За свою многолетнюю карьеру Филипп Киркоров заслужил славу дамского угодника. Его часто подозревали в отношениях с коллегами по сцене: Ани Лорак, Машей Распутиной, Анастасией Стоцкой. Но сам он любовью всей своей жизни до последнего момента называл лишь одну — Аллу Пугачеву.

«Я аплодирую стоя великой певице за ее грандиозные, творческие события», — поделился Филипп Киркоров в интервью программе «Светская Хроника».

Неужели он наконец переключился на кого-то другого?

«Ее невозможно не любить. Красивая, добрая, умная, талантливая», — охарактеризовал певец свою новую избранницу.

На всех мероприятиях его теперь сопровождает диджей Катя Гусева. СМИ пишут: поп-король в восторге от симпатичной блондинки. И она отвечает ему взаимностью:

«Он очень добрый, он очень щедрый, он внимательный, он заботливый. А еще в нем есть самое главное качество — если он сказал, значит, он сделал. То есть, если он что-то пообещал, он это обязательно исполнит».

Филипп и Катя познакомились четыре года назад, на музыкальном фестивале. Девушка работала там корреспондентом и брала у Киркорова интервью. Уже тогда она была диджеем. И, набравшись смелости, предложила певцу записать ремикс на одну из его композиций. Артист неожиданно согласился.

Катя Гусева: «Я сделала ему ремикс на „Любовь или обман“, все его уже прекрасно знают. И после этого мы стали общаться».

Их отношения быстро переросли из рабочих в дружеские. А потом в нечто большее. Гусева уверена: теперь она — главная муза Филиппа Киркорова:

«Мы все время находимся в состоянии романа. Мне кажется, вообще он посвятил песню „Романы“ мне».

Все свободное время они стараются проводить вместе.

Катя Гусева: «Мы любим посещать новые рестораны, мы любим ходить на шопинг».

Девушка быстро нашла общий язык с детьми своего избранника — Мартином и Аллой-Викторией.

«Надо понимать, что у них есть все. И купить их любовь для того, чтобы они с тобой общались — невозможно. Поэтому я думаю, что я им просто нравлюсь», — поделилась Гусева.

Певец постоянно балует Катю подарками. Причем каждый раз выбирает что-то очень необычное.

Гусева: «Вдруг он поворачивает голову и говорит: „Я думаю, что тебе вот это подойдет. И снимает с вешалки белоснежный пиджак с джинсовым корсетом“. Я говорю: „Это слишком нарядно“. Он говорит: „Ну почему ты хочешь быть как все? Ты должна быть такая одна“».

Недавно девушка отмечала день рождения. Главным событием вечера стало появление Киркорова. Катя до последнего момента не знала, приедет ли он. Ведь вечеринка была спонтанной, а Филипп — человек занятой. Но артист не смог пропустить этот праздник.

«Очень мало людей, с которыми смотришь в одну сторону и хочешь идти по жизни долгой, красивой дорогой. Катя, в тебе все красиво: душа красивая, глаза твои красивые, талант твой красивый», — поздравлял Филипп Гусеву.

На вечере Киркоров произнес трогательную речь:

«Пожалуй, эти несколько лет стоят каждый за десять, потому что ты раскрасила мою жизнь и музыкой своей, и своей любовью, и отношением. Сегодня это на вес золота».

Филипп рассказал: всегда старается удивить свою спутницу. И этот раз не стал исключением. Он преподнес ненаглядной поистине королевский подарок:

«Модную сумку одного очень известного бренда. На эту сумку очередь 200 человек в Москве. А мне удалось ее выцарапать».

Но, несмотря на публичные признания в любви и дорогие презенты, заветное кольцо на безымянный палец Гусева пока не получила. Хотя, по словам диджея, ждет его уже давно:

«Я говорю: „Я буду прекрасной женой вашей“. Он говорит: „Да, да, да“. Ну вот как-то так».

Сам Киркоров не спешит официально признать свои отношения с Гусевой. Катя делится: может дело в том, что она пока не дотягивает до звания «единственной» короля?

Катя Гусева: «Мне кажется, это надо соответствовать всему. Это надо быть артистом номер один, это надо быть самой красивой, самой талантливой, самой умной для того, чтобы составить партию Филиппу. С королем должна быть королева».

Девушка утверждает, что будет стараться. А пока ей достаточно просто наслаждаться его обществом.