Непригодными для проживания квартирами обеспечили детей-сирот в Калининграде
Двух сестер, имеющих льготы на получение жилья, поселили в полуразрушенном доме без отопления, горячей воды и элементарных удобств.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru
Вопиющий случай в Калининграде — детей-сирот обеспечили квартирами, в которых невозможно жить. Льготников расселили в полуразрушенных домах без отопления, горячей воды и элементарных удобств. При этом, по документам полученные «квадратные метры» якобы благоустроенные и соответствуют всем санитарным нормам. Корреспондент МИЦ «Известия» Антон Никитин убедился — это далеко не так. Подробности в репортаже.
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