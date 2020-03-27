Непригодными для проживания квартирами обеспечили детей-сирот в Калининграде

Вопиющий случай в Калининграде — детей-сирот обеспечили квартирами, в которых невозможно жить. Льготников расселили в полуразрушенных домах без отопления, горячей воды и элементарных удобств. При этом, по документам полученные «квадратные метры» якобы благоустроенные и соответствуют всем санитарным нормам. Корреспондент МИЦ «Известия» Антон Никитин убедился — это далеко не так. Подробности в репортаже.