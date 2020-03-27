Двух сестер, имеющих льготы на получение жилья, поселили в полуразрушенном доме без отопления, горячей воды и элементарных удобств.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru

Вопиющий случай в Калининграде — детей-сирот обеспечили квартирами, в которых невозможно жить. Льготников расселили в полуразрушенных домах без отопления, горячей воды и элементарных удобств. При этом, по документам полученные «квадратные метры» якобы благоустроенные и соответствуют всем санитарным нормам. Корреспондент МИЦ «Известия» Антон Никитин убедился — это далеко не так. Подробности в репортаже.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
78.72
0.93 85.96
1.81
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми

Последние новости

0:53
Инну Макарову похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
0:38
Что можно и ни в коем случае нельзя делать 27 марта в Федоров день
0:27
Стало известно, в каком состоянии Игорь Николаев лежит в Коммунарке
0:16
Видео: Семь человек погибли в страшном пожаре в бараке в Екатеринбурге
0:06
Непригодными для проживания квартирами обеспечили детей-сирот в Калининграде
23:49
В Китае предположительно найден тот, с кого началась пандемия

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
«Берегите родителей!» — Собчак сообщила о результатах теста матери на COVID-19
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок