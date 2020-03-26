Писатель Борис Акунин заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями. СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», — написал Акунин.

В комментариях писателю желают скорейшего выздоровления, призывают беречь себя, и даже просят написать что-нибудь про коронавирус, чтобы снизить уровень всеобщей паники.

Борису Акунину 63 года. Художественные произведения он пишет с 1998-го. Наиболее известны его сери книг «Приключения Эраста Фандорина», «Провинциальный детектив», «Приключения магистра» и «Жанры». С 2014 года писатель вместе с семьей живет в Лондоне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус обнаружили у принца Чарльза. 71-летний наследник британского престола самоизолировался в шотландском поместье с супругой.

Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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