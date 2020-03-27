Как и чем правильно дезинфицировать смартфон, чтобы защититься от вирусов

Чтобы защитить себя от заражения вирусами, мало просто помыть руки, вернувшись домой из общественных мест или с улицы. Продезинфицировать стоит и мобильный телефон или планшет, если вы пользовались им и держали в руках за пределами жилища. Специалисты рассказали, как сделать это правильно — ведь протереть его просто влажной салфеткой в данном случае недостаточно.

Для этих целей лучше всего подходит изопропиловый спирт (или изопропанол), который не оставляет следов и разводов на экране. Если раздобыть его не удастся, сгодятся перекись водорода и этанол. Но следует помнить, что слишком частое их использование портит покрытие гаджетов. Протирать телефоны и наушники имеет смысл каждый раз, когда заходите в квартиру с улицы.

И конечно обрабатывать поверхности нужно таким образом, чтобы дезинфектор не затекал в динамики и разъемы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге научный институт организовал бесплатную раздачу жидкости для дезинфекции прямо на улице.

К слову, в России уже зарегистрировано 840 заболевших, что на 182 случая больше, чем днем ранее. Скончались два человека.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение опасной инфекции, накануне президент России объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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