Путин назвал коронавирус страшнее для экономики, чем кризис 2008 года
Российский лидер считает, что ключевой риск COVID-19 — это долгосрочная безработица.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Пандемия коронавируса COVID-19 приведет к более масштабным проблемам в экономике, чем финансовый кризис 2008–2009 годов. Об этом на экстренном саммите лидеров «Большой двадцатки» (G20) сообщил президент РФ Владимир Путин.
«На наш взгляд, ключевой риск — это долгосрочная безработица, пик которой при любом сценарии превысит уровень 2009 года <…> Нынешний кризис неизбежно наложит отпечаток на глобальное развитие, причем на длительный срок», — цитирует главу государства ФАН.
По мнению российского лидера, в условиях пандемии государства не могут поступать по принципу «каждый сам за себя». Иначе мир погрузится в глубокий кризис. Ключевым показателем эффективности совместно принимаемых антикризисных мер должна стать динамика безработицы, считает Путин.
Для борьбы с последствиями коронавируса он предложил разработать общий план по восстановлению пострадавшей экономики; создать «зеленые коридоры», свободные от торговых войн и санкций; ввести мораторий на ограничения по товарам первой необходимости и на транзакции; а также создать специальный фонд под эгидой МВФ, из которого любой член фонда сможет заимствовать средства.
Как сообщал 5-tv.ru, саммит лидеров G20 прошел в режиме видеоконференции. Во время него они договорились вложить пять триллионов долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий коронавируса.
Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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