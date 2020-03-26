Петербуржец с коронавирусом умер в больнице на Кубе
Мужчина скончался утром, 26 марта.
Фото: www.globallookpress.com
Гражданин России, ранее госпитализированный на Кубе с коронавирусом COVID-19, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.
«Сегодня рано утром, 26 марта, 45-летний пациент из РФ умер», — говорится в сообщении.
Там же уточняется, что мужчина страдал от диабета. После госпитализации он находился в нестабильном критическом состоянии.
Как сообщал 5-tv.ru, несколькими днями ранее на Кубе был госпитализирован житель Санкт-Петербурга. Он приехал на Остров Свободы 12 января вместе с женщиной. Заразилась ли она COVID-19, тогда известно не было. Отмечалось, что спутницу петербуржца поместили под медицинское наблюдение. Она находилась в нормальном состоянии.
Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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