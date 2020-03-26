Женщина и подросток погибли в результате хлопка газа в Магнитогорске

Женщина и 14-летний подросток погибли в результате хлопка бытового газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

«На текущий момент известно, что в результате происшествия в Магнитогорске погибли женщина и подросток 2006 года рождения. Ребенок 2018 года рождения в крайне тяжелом состоянии находится в детской городской больнице. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили власти.

Отмечается, что аварийно-спасательные службы продолжают работать в доме. Число пострадавших разные государственные структуры называют разное: от одного до двух.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места взрыва газа в Магнитогорске. Также мы выкладывали комментарии МЧС, ФСБ и очевидцев.