Женщина и подросток погибли в результате хлопка газа в Магнитогорске
В результате ЧП сильно пострадал ребенок 2018 года рождения.
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Фото, видео: Социальные сети
Женщина и 14-летний подросток погибли в результате хлопка бытового газа в жилом доме в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.
«На текущий момент известно, что в результате происшествия в Магнитогорске погибли женщина и подросток 2006 года рождения. Ребенок 2018 года рождения в крайне тяжелом состоянии находится в детской городской больнице. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили власти.
Отмечается, что аварийно-спасательные службы продолжают работать в доме. Число пострадавших разные государственные структуры называют разное: от одного до двух.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места взрыва газа в Магнитогорске. Также мы выкладывали комментарии МЧС, ФСБ и очевидцев.
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