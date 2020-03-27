Видео: Ксения Собчак попрощалась с устрицами перед карантином
Ведущая сняла ролик в одном из ресторанов столицы за ужином с супругом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Titov / Instagram @xenia_sobchak
Ксения Собчак выложила ироничное видео в Instagram, в котором хотела трогательно попрощаться с устрицами перед началом карантина, когда ей, как и другим россиянами, окажутся недоступными рестораны.
«Первое-прости, первое-прощай!», — написала Собчак.
Однако игра пошла не по сценарию. Муж звезды Константин Богомолов поинтересовался, что делает его супруга, когда она задумчиво смотрела на раковину моллюска.
«Ксения Анатольевна, все хорошо?»
«Да, я разглядываю свою последнюю устрицу перед неделей карантина…»
«И что она вам говорит?»
«Она говорит: „Прощай, мы не увидимся вновь. Я буду ждать нашей встречи…“», — сочиняла на ходу Собчак.
«Я бы не сказал, что это хорошее обещание…»
«Кстати, да!» — рассмеялась ведущая.
Фанаты в комментариях разделились на тех, кто оценил шутку Собчак, и вечных критиков.
«Обожаю ваш юмор!»
«Ешь ананасы, рябчиков жуй», — вспоминали классику подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать Ксении Собчак Людмилу Нарусову забрали в больницу с подозрением на коронавирус. О результатах теста ведущая сообщила подписчикам позже.
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