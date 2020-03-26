«Берегите родителей!» — Собчак сообщила о результатах теста матери на COVID-19
Телеведущая опубликовала полученные данные в своем Telegram-канале.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила о результатах теста на COVID-19, который сделали ее маме, госпитализированной с подозрением на коронавирус. К счастью, он оказался отрицательным.
«Результат теста отрицательный. Диагноз-Пневмония. Уфффф. Берегите своих родителей! Не выпускайте их никуда. Я вот вела столько бесед, но сложно активному человеку объяснить, что надо одному посидеть дома, и без Платона! Столько обид было эти недели на меня что не видимся», — сообщила подписчикам Ксения.
Несколько часов назад вдова бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Людмила Нарусова сама обратилась за помощью к медикам с жалобами на плохое самочувствие.
Мать известной телеведущей тут же госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на COVID-19. По прибытию в специализированное медицинское учреждение, у женщины сразу взяли мазки из полости рта и носа для проведения тестирования.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что народного артиста РСФСР Льва Лещенко и его супругу госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус.
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