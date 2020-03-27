Лев Лещенко почувствовал себя лучше после слухов об отеке легких

Эстрадный певец Лев Лещенко почувствовал себя лучше на фоне слухов об отеке легких. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, народный артист РСФСР не нуждается в высокой кислородной поддержке.

Министр подчеркнул, что в настоящий момент Лев Лещенко стал чувствовать себя несколько лучше.

«Действительно, состояние Льва Валерьяновича улучшилось, и это не может не радовать и медицинских работников, и родственников, и всех поклонников», — цитирует Михаила Мурашко сайт Teleprogramma.pro.

Стоит отметить, что медики до сих пор не назвали точный диагноз 78-летнего артиста. По некоторым данным, у Льва Лещенко подозрение на коронавирус. Давний друг певца юморист Владимир Винокур сообщил, что у его товарища двустороннее воспаление легких.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Рубальская рассказала о состоянии после новостей о Льве Лещенко.

Стоит отметить, 25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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