Лев Лещенко почувствовал себя лучше после слухов об отеке легких

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в настоящий момент ситуация развивается благоприятно.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Эстрадный певец Лев Лещенко почувствовал себя лучше на фоне слухов об отеке легких. По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, народный артист РСФСР не нуждается в высокой кислородной поддержке.

Министр подчеркнул, что в настоящий момент Лев Лещенко стал чувствовать себя несколько лучше.

«Действительно, состояние Льва Валерьяновича улучшилось, и это не может не радовать и медицинских работников, и родственников, и всех поклонников», — цитирует Михаила Мурашко сайт Teleprogramma.pro.

Стоит отметить, что медики до сих пор не назвали точный диагноз 78-летнего артиста. По некоторым данным, у Льва Лещенко подозрение на коронавирус. Давний друг певца юморист Владимир Винокур сообщил, что у его товарища двустороннее воспаление легких.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Рубальская рассказала о состоянии после новостей о Льве Лещенко.

Стоит отметить, 25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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