Ольга Бузова хотела увеличить грудь после развода с Дмитрием Тарасовым
Поющая телеведущая ответила на провокационные вопросы в эфире шоу на YouTube.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Ольга Бузова намеревалась сделать операцию по увеличению груди после развода с Дмитрием Тарасовым. Это признание 34-летняя знаменитость сделала в эфире шоу на YouTube. Поющая телеведущая отмечает, что бывший муж постоянно обращал внимание на небольшой размер ее молочных желез и настаивал на пластике.
По словам Ольги Бузовой, после развода с футболистом у нее осталось огромное количество комплексов. Девушка пыталась изменить себя как внутренне, так и внешне. В состоянии стресса знаменитость подстриглась, перекрасила волосы и собиралась лететь в Петербург на операцию.
«Я тогда сходила с ума. Обстригла волосы. Была записана на 2 января 2017 года в Питер на увеличение груди, уже сдала все анализы. И я не поехала. Поняла, что этим ничего не вернешь. Это была агония», — цитирует Ольгу Бузову «Экономика сегодня».
Теперь же поющая телеведущая не перестает благодарить себя, что смогла справиться с кризисом без помощи специалистов. Ольга Бузова посоветовала девушкам бежать бегом от мужчин, которые требуют изменений во внешности у своей избранницы. По ее мнению, любовь заключается именно в том, чтобы принимать партнера таким, какой он есть.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова и Манукян готовы к свадьбе и рождению ребенка.
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