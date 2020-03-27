Ольга Бузова намеревалась сделать операцию по увеличению груди после развода с Дмитрием Тарасовым. Это признание 34-летняя знаменитость сделала в эфире шоу на YouTube. Поющая телеведущая отмечает, что бывший муж постоянно обращал внимание на небольшой размер ее молочных желез и настаивал на пластике.

По словам Ольги Бузовой, после развода с футболистом у нее осталось огромное количество комплексов. Девушка пыталась изменить себя как внутренне, так и внешне. В состоянии стресса знаменитость подстриглась, перекрасила волосы и собиралась лететь в Петербург на операцию.

«Я тогда сходила с ума. Обстригла волосы. Была записана на 2 января 2017 года в Питер на увеличение груди, уже сдала все анализы. И я не поехала. Поняла, что этим ничего не вернешь. Это была агония», — цитирует Ольгу Бузову «Экономика сегодня».

Теперь же поющая телеведущая не перестает благодарить себя, что смогла справиться с кризисом без помощи специалистов. Ольга Бузова посоветовала девушкам бежать бегом от мужчин, которые требуют изменений во внешности у своей избранницы. По ее мнению, любовь заключается именно в том, чтобы принимать партнера таким, какой он есть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова и Манукян готовы к свадьбе и рождению ребенка.