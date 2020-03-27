Сегодня подводим итоги акции «День Добрых Дел». Накануне героем нашего сюжета стал 12-летний Андрей.

У мальчика — острый лимфобластный лейкоз. Ребенку срочно требуется пересадка костного мозга, но чтобы донорские клетки прижились, Андрею необходим курс дорогостоящего препарата. Собрать 807 тысяч рублей всего за несколько дней родителям мальчика не по силам.

На помощь пришли вы — зрители «Пятого канала». Всего за один день вы перечислили в фонд Подари жизнь 7 миллионов 541 тысячу 837 рублей. Спасибо вам.