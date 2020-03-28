Удаленный рабочий стол может быть небезопасен

Эксперты рассказали о риске взлома систем, позволяющих работать вне офисов.

Фото: www.globallookpress.com /Svancara Petr, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Исследователи международной компании Positive Technologies, специализирующейся на разработке программного обеспечения в области информационной безопасности, назвали удаленные рабочие столы уязвимыми. Эксперты проверили актуальные киберугрозы и выявили, что в России число сетевых узлов, доступных по протоколу удаленного рабочего стола, составило более 112 тысяч.

При этом свыше 10% подобных систем уязвимы для ошибки безопасности BlueKeep, которая позволяет взломщику получить полный контроль над компьютером на базе Windows. Хакер отправляет специальный запрос, который позволяет подключиться к серверу без ввода логина и пароля для удаленного доступа, и получает доступ к информации, может читать ее или редактировать. Согласно исследованию, взлому подвержены ОС Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2.

Резкое увеличение числа удаленных рабочих столов (на 9%) произошло за три недели — с конца февраля 2020 года. Директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков связывает это с поспешным переводом части сотрудников компаний на удаленную работу из-за карантина, объявленного в связи с эпидемией коронавируса.

«Независимо от выбранного типа удаленного подключения разумно обеспечить удаленный доступ через специальный шлюз. Для удаленных подключений это Remote Desktop Gateway (RDG), для VPN — VPN Gateway. Удаленное подключение напрямую к рабочему месту использовать не рекомендуется», — пояснил Новиков в комментарии «Газета.ru».

Также эксперты предупреждают, что не стоит открывать доступ к отдельным подсетям сразу всем пользователям VPN. Это сильно снижает защищенность организации: предоставляет широкие возможности как внешнему атакующему, так и инсайдеру. В этом случае нужно сохранить сегментацию сетей и выделить необходимое число VPN-пулов.

Ранее 5-tv.ru писал, что на фоне эпидемии коронавируса зафиксирован всплеск мошенничества.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
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