«Может сбалансироваться»: Павел Сорокин о перспективах развития рынка нефти

По словам замминистра энергетики РФ, сроки восстановления рынка будут зависеть от длительности карантинных мер в мире, введенных из-за коронавируса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Ministry of Energy Russia, 5-tv.ru

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе онлайн-дискуссии на тему «Нефтяные войны: согласиться нельзя уступить» на площадке клуба «Валдай» рассказал о перспективах развития рынка черного золота.

По его словам, ситуация вполне может стабилизироваться минимум через год. При условии, если низкая цена на нефть поспособствует замедлению добычи на дорогостоящих проектах в США, Канаде, Бразилии и ряде других стран ОПЕК.

«Рынок достаточно быстро, ну это не недели и не месяцы, это все равно от года и более, но может сбалансироваться. И как только мы начнем видеть первые сигналы ребалансировки, то начнет восстанавливаться и цена», — сказал замминистра.

Павел Сорокин отметил, что сроки восстановления нефтяного рынка находятся в зависимости от длительности карантинных мер в мире, введенных из-за угрозы распространения коронавируса.

«Мы считаем, что исключительно ОПЕК+ не может участвовать в балансировке рынка. Эффект от вируса будет максимальным, поэтому в этом процессе должны участвовать как можно больше стран. В США в неделю американские нефтяные компании теряют по 15-20 буровых, работающих со сланцевой нефтью. Они очень много потеряют, так как главная проблема для них — это снижение активности. Рынок достаточно быстро может начать балансироваться — главное это позитивные ожидания», — сказал Павел Сорокин.

Говоря о том, как будет развиваться ситуация после 1 апреля, когда истечет срок соглашения ОПЕК+, замминистра энергетики РФ подчеркнул, что компании будут иметь возможность увеличить добычу нефти, руководствуясь текущей экономической ситуацией.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта после того, как участники заседания ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, не смогли достигнуть единого решения об ограничении добычи черного золота на полтора миллиона баррелей во втором квартале 2020 года.

Позднее Саудовская Аравия озвучила ряд заявлений, касающихся собственной политики в добыче нефти. Королевство намерено с апреля увеличить ее до максимальных значений. По мнению наблюдателей, подобная ситуация является ценовой войной.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Японии рассказали о преимуществах России в нефтяной войне.

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