По сообщениям оперативного штаба, еще один случай был зарегистрирован сегодня утром.

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Тема:
Эпидемия коронавируса

В России зафиксирована еще одна смерть от коронавируса. Инфицированный пациент скончался в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.

Таким образом число погибших на вечер 27 марта составляет четыре человека. За сутки выявлено 196 новых подтвержденных случаев заболевания. Зараженных — больше тысячи.

«Скончавшаяся 56-летняя пациентка не имела одного легкого после перенесенного онкологического заболевания. При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой», — цитирует представителя оперштаба Интерфакс.

Диагноз коронавирус подтвердился у Льва Лещенко. Но, по сообщениям лечащего врача, народный артист уже чувствует себя лучше. Певца планируют перевести из реанимации в госпитальное отделение. 78-летний Лещенко попал в медцентр в Коммунарке после возвращения из США.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
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