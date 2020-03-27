В Москве умер четвертый пациент от коронавируса
По сообщениям оперативного штаба, еще один случай был зарегистрирован сегодня утром.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
Фото, видео: www.globallookpress.com /Cozzoli/Fotogramma/Ropi, 5-tv.ru
В России зафиксирована еще одна смерть от коронавируса. Инфицированный пациент скончался в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
Таким образом число погибших на вечер 27 марта составляет четыре человека. За сутки выявлено 196 новых подтвержденных случаев заболевания. Зараженных — больше тысячи.
«Скончавшаяся 56-летняя пациентка не имела одного легкого после перенесенного онкологического заболевания. При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой», — цитирует представителя оперштаба Интерфакс.
Диагноз коронавирус подтвердился у Льва Лещенко. Но, по сообщениям лечащего врача, народный артист уже чувствует себя лучше. Певца планируют перевести из реанимации в госпитальное отделение. 78-летний Лещенко попал в медцентр в Коммунарке после возвращения из США.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 27 мар
- Мишустин призвал распространить принятые в Москве ограничительные меры на всю страну
- 27 мар
- Муж Лолиты назвал реальную причину повторного переноса развода
- 27 мар
- Профильный комитет Совфеда поддержал расширение полномочий Кабмина во время ЧС
- 27 мар
- Полиция и Роспотребнадзор проводят рейды по домам «карантинщиков»
- 27 мар
- «Нахожусь в изоляции»: Возлюбленная Джейсона Стетхема о жизни на карантине
- 27 мар
- Владимир Познер призвал россиян сидеть дома и дал совет, чем себя занять
- 27 мар
- Покупать или не покупать: как коронавирус повлиял на стоимость автомобилей в России
- 27 мар
- В МЧС призвали не жечь костры, находясь на карантине
- 27 мар
- Торговые центры, рестораны и даже парки — что не будет работать в Петербурге на следующей неделе
- 27 мар
- «Это не возможно!» — Председатель оргкомитета «Бессмертного полка» о цифровом формате шествия
Читайте также
39%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?