Названа предварительная причина смерти трехлетней девочки в саду Санкт-Петербурга

По версии следствия, трехлетняя девочка, тело которой обнаружили 26 марта в детском саду Санкт-Петербурга, могла погибнуть из-за травмы, полученной при катании с горки. Об этом в интервью ТАСС заявил источник в экстренных службах.

«Предварительно, у девочки при игре на горке для катания голова попала между металлическими прутьями и случилась асфиксия», — пояснил собеседник информагентства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело в соответствии с ч.2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту смерти трехлетнего ребенка на территории одного из детских садов в Калининском районе города.

Во время прогулки маленькая девочка внезапно потеряла сознание и упала на землю. Воспитательница образовательного учреждения тут же отнесла ребенка в медицинский кабинет, надеясь, что малышке окажут экстренную помощь. Однако вскоре воспитанница скончалась, не приходя в сознание. Трагедия попала на камеры видеонаблюдения.

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти младенца в подмосковном домашнем приюте для детей суррогатных матерей.