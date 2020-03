Рита Ора сделала новое тату на одном из самых неожиданных мест

Британская певица и актриса 29-летняя Рита Ора сделала новую татуировку. Кадрами, на которых она демонстрирует «обновку» исполнительница поделилась в Instagram. Для тату поп-дива выбрала весьма необычное место на теле — внутреннюю сторону губы.

Звезда написала на коже Lonely — «одинокий». Новый трек, который звезда выпустила пару недель назад называется How to be Lonely. Композиция получилась очень личной.

Всего на теле Риты Оры более 20 татуировок. Ее тело буквально «кишит» изображениями различного толка: от картинок с утонченными леди до дерзких подростковых смайликов.

Фанаты считают, что певица меняется и «расцветает» благодаря новому роману. Красавица влюблена в старшего сына Джуда Лоу — 23-летнего Рафферти Лоу. Публикация звезды, на которой она показала новую татуировку, привела поклонников в восторг.

«Крутая!»

«Надеюсь, было не больно. Ты — огонь!» — написали фолловеры.

