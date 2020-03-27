Профильный комитет Совфеда поддержал расширение полномочий Кабмина во время ЧС
Сенаторы выступили за принятие законопроекта о введении дополнительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, 5-tv.ru
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал внесенный в Госдуму проект закона о расширении полномочий российского правительства в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости. Документ, в том числе, устанавливает для Кабмина право вводить режим ЧС на всей территории страны при возникновении тотальной угрозы заболевания.
Как отмечает комитет, эти меры должны стать необходимой реакцией на распространение COVID-19. По словам сенаторов, они вводятся ради защиты прав граждан, их жизни и здоровья.
Общее число зараженных короновирусной инфекцией в России достигло 1036 человек в 58 регионах. Выздоровели к этому моменту 45 человек, скончались — трое.
Ранее 5-tv.ru писал, какова вероятность летального исхода при COVID-19.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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