Профильный комитет Совфеда поддержал расширение полномочий Кабмина во время ЧС

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал внесенный в Госдуму проект закона о расширении полномочий российского правительства в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости. Документ, в том числе, устанавливает для Кабмина право вводить режим ЧС на всей территории страны при возникновении тотальной угрозы заболевания.

Как отмечает комитет, эти меры должны стать необходимой реакцией на распространение COVID-19. По словам сенаторов, они вводятся ради защиты прав граждан, их жизни и здоровья.

Общее число зараженных короновирусной инфекцией в России достигло 1036 человек в 58 регионах. Выздоровели к этому моменту 45 человек, скончались — трое.

Ранее 5-tv.ru писал, какова вероятность летального исхода при COVID-19.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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