🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 28 марта, растущая Луна в Тельце благоприятствует тем, кто займется самопознанием. Звезды рекомендуют использовать время карантина для отдыха, залечивания старых ран и принятия себя.

♈ Овен

Подумайте об этом времени как об отдыхе от шума и суеты, возможности спрятаться дома и провести время наедине с собой. Овны, вы пережили так много испытаний за последние несколько месяцев. Сделайте заслуженный перерыв, чтобы омолодить ваш разум, тело и душу; услышать тревоги вашего сердца и снова обрести гармонию.

Космический совет: спрячьтесь дома от всего шума и суеты.

♉ Телец

Наступило время главных прозрений. Вы понимаете, что до сих пор ваша жизнь обходилась без катастроф. Все события свершались своим чередом, разворачиваясь в соответствии с высшим планом. Тельцы, поблагодарите таинственные силы за заботу и попросите направить вас далее. Займитесь самопознанием во время карантина. Ваша истинная сущность давно ждет встречи с вами.

Космический совет: отыщите свою истинную сущность.

♊ Близнецы

Почему мы сопротивляемся переменам, хотя это единственный способ открыть дорогу новому? Пусть старое уйдет, Близнецы. Станьте свидетелем преобразований. Избавление от нездоровых привязанностей — единственный способ наладить свою жизнь. Это не будет легко, но нечто стоящее всегда дается с трудом. Если станет слишком сложно, попросите близких о помощи.

Космический совет: расстаньтесь с нездоровыми привязанностями.

♋ Рак

Как эмпат, вы чувствуете боль и хаос сильнее, чем окружающие. Поэтому вы так часто помогаете людям. Однако не забывайте соблюдать баланс между тем, что вы даете миру, и тем, что вы даете себе. Используйте время карантина для разработки планов и моделей поведения, которые восстановят баланс. Также займитесь медитацией — она поможет вам избавиться от ненужного шума в голове.

Космический совет: восстановите баланс между действиями на благо окружающим и себе.

♌ Лев

Процесс самопознания редко бывает легким. За ваше внимание борются демоны, незаживающие травмы и необработанные эмоции. Но отрицание никогда не работает в вашу пользу, Львы. Используйте период изоляции, чтобы переосмыслить прошлое и нанести бальзам на старые раны. Как мудро сказал Экхарт Толле: «Осознание — величайший агент перемен».

Космический совет: используйте карантин для самопознания.

♍ Дева

Удаленная работа на дому содержит в себе не только плюсы. Есть рабочие задачи, а есть домашние дела, которые начали сильнее пересекаться. Вряд ли вы сможете объяснить это все на сегодняшнем собрании в 10 утра. Но давайте не будем забывать, что вы Девы! Даже если мир развалится, у вас будет план на жизнь. Так что отладьте свое расписание и проявите дисциплину. Настало время создать новые правила, которые будут служить вам в долгосрочной перспективе.

Космический совет: научитесь эффективно управлять своим временем.

♎ Весы

Мир может закрыться на карантин, но это не означает, что вам нужно стать пессимистом. Для вас настало время самопознания, Весы. Научитесь быть собственным солнцем, испытайте чувство радости, удовлетворенности и счастья. Это единственный способ выжить в темную ночь. Замените идею продуктивности на креативность. Отвечайте на творческие порывы, исходящие из глубины вашей души через искусство.

Космический совет: отыщите счастье внутри себя.

♏ Скорпион

Сезон карантина должен быть веселым. Однако недавно ввели новые запреты, что только усилило ваше желание выбраться во внешний мир. В такие моменты у нас нет другого выбора, кроме как обратить взор внутрь себя, Скорпионы. Вам придется найти источник радости и счастья в себе; оценить простые вещи, которые наделяют жизнь истинной красотой.

Космический совет: найдите радость в маленьких, простых вещах.

♐ Стрелец

Предполагалось, что этот период самоизоляции будет продолжительной вечеринкой с ночевкой. Однако вы уже перечитали все свои любимые книги, посмотрели сериалы и выучили семь новых языков. Что теперь? На улице все выглядит заманчиво, но ваше желание выбраться куда-нибудь может доставить массу неприятностей. Лучше соберитесь с друзьями в виртуальной реальности сегодня вечером.

Космический совет: найдите новые способы развлечь себя.

♑ Козерог

Пора идти ва-банк, Козероги, взять жизнь за рога и испытать друг друга на прочность. Как гласит популярная фраза: «Радуйся жизни, любви, медитации, красотам мира, экстазу существования — радуйся всему! Преврати мирское в священное. Преврати этот берег в новый берег, преобразуй землю в рай». Для тех, кто чувствует себя потерянным: за кулисами происходят большие события. Влейтесь в эту игру.

Космический совет: возьмите жизнь за рога.

♒ Водолей

Учитывая текущее состояние дел, будет легко впасть в состояние паники. Одно слово, Водолей: границы. Это единственный способ убедиться, что вы не подхватили коллективную истерию, которая потенциально может снизить вашу продуктивность. Примите необходимые меры предосторожности: не выходите лишний раз из дома и чаще мойте руки. Отдельное внимание уделите питанию: свежеприготовленные блюда из полезных продуктов гораздо лучше лапши быстрого приготовления и полуфабрикатов. Сохранить чувство равновесия вам также помогут медитации и регулярные тренировки.

Космический совет: будьте внимательны к своим привычкам.

♊ Рыбы

Добро пожаловать на землю ваших внутренних демонов! Никто не говорил, что это будет легко, но не поддавайтесь желанию убежать от суматохи. Вместо этого соберитесь с мыслями и отпустите то, чему с вами больше не по пути. Это единственный способ залечить старые раны, Рыбы. Помните, что иначе вы не сможете продолжать развитие. Следующая глава будет не легче, поэтому пристегните ремень безопасности и наслаждайтесь каждым моментом трансформации.

Космический совет: поговорите со своими внутренними демонами.

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