Народный артист РФ находится в инфекционной больнице в Коммунарке с температурой.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @uliaveronika

Тема:
Эпидемия коронавируса

Советский и российский композитор, народный артист РФ Игорь Николаев ожидает результатов теста на коронавирус COVID-19 и нуждается в покое. Об этом на своей странице в Instagram сообщила его жена Юлия Проскурякова.

«Дорогие друзья, коллеги и очень неравнодушные СМИ! Пожалуйста, успокойтесь! Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать!» — призвала Проскурякова.

Она попросила «не дергать» ее с мужем в данный момент. Отвечать на все звонки у них нет сил и времени, так как все внимание сосредоточено на здоровье.

Instagram @uliaveronika

«Умоляю! Проявите такт, и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть! Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать, не нервничать и ждать результатов анализа!» — добавила жена Николаева.

Юлия подчеркнула, что никто из близких композитора не будет делиться сведениями о его состоянии до постановки официального диагноза. В заключение она поблагодарила всех за понимание и попросила беречь себя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Николаев самостоятельно обратился за помощью в больницу в Коммунарке. Врачи диагностировали у музыканта очаговую пневмонию. Ему также сделали тест на COVID-19.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
28 мар
Коронавирус унес жизни 969 человек в Италии за сутки. Это новый рекорд
28 мар
Парад в честь дня рождения королевы Елизаветы II отменили из-за коронавируса
28 мар
Видео: бары на Думской в Петербурге пришлось закрывать с полицией
28 мар
Уличные музыканты из Нарвы устроили антикоронавирусный перформанс
28 мар
Главный фтизиатр Краснодарского края уволена за сокрытие выезда за границу
28 мар
Памфилова: Общероссийское голосование не будет совмещено с осенней выборной кампанией
27 мар
Китай снова закрыл кинотеатры. Они работали меньше недели
27 мар
У лидера Rammstein не подтвердился тест на коронавирус
27 мар
Рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции проводятся в Санкт-Петербурге
27 мар
Флешмоб #Сидимдома набирает обороты в социальных сетях

Читайте также

+3° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:01
Сазыкина назвала нового кандидата на роль отца ребенка после ДНК-теста Григорьева-Апполонова
5:49
Коронавирус унес жизни 969 человек в Италии за сутки. Это новый рекорд
5:22
«Не обессудь, братюлечка»: Джиган и Гуф помирились в прямом эфире
4:54
«Умоляю! Проявите такт!» — жена Игоря Николаева попросила оставить их в покое
4:24
Ученые определили сроки массово вымирания жизни на Земле
3:56
«Ведут себя ужасно»: родственники Светличной два года не возвращают ей полмиллиона рублей

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок