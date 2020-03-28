Советский и российский композитор, народный артист РФ Игорь Николаев ожидает результатов теста на коронавирус COVID-19 и нуждается в покое. Об этом на своей странице в Instagram сообщила его жена Юлия Проскурякова.

«Дорогие друзья, коллеги и очень неравнодушные СМИ! Пожалуйста, успокойтесь! Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать!» — призвала Проскурякова.

Она попросила «не дергать» ее с мужем в данный момент. Отвечать на все звонки у них нет сил и времени, так как все внимание сосредоточено на здоровье.

Instagram @uliaveronika

«Умоляю! Проявите такт, и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть! Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать, не нервничать и ждать результатов анализа!» — добавила жена Николаева.

Юлия подчеркнула, что никто из близких композитора не будет делиться сведениями о его состоянии до постановки официального диагноза. В заключение она поблагодарила всех за понимание и попросила беречь себя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Николаев самостоятельно обратился за помощью в больницу в Коммунарке. Врачи диагностировали у музыканта очаговую пневмонию. Ему также сделали тест на COVID-19.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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