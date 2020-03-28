«Умоляю! Проявите такт!» — жена Игоря Николаева попросила оставить их в покое
Народный артист РФ находится в инфекционной больнице в Коммунарке с температурой.
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Фото, видео: Instagram @uliaveronika
Советский и российский композитор, народный артист РФ Игорь Николаев ожидает результатов теста на коронавирус COVID-19 и нуждается в покое. Об этом на своей странице в Instagram сообщила его жена Юлия Проскурякова.
«Дорогие друзья, коллеги и очень неравнодушные СМИ! Пожалуйста, успокойтесь! Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать!» — призвала Проскурякова.
Она попросила «не дергать» ее с мужем в данный момент. Отвечать на все звонки у них нет сил и времени, так как все внимание сосредоточено на здоровье.
«Умоляю! Проявите такт, и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть! Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать, не нервничать и ждать результатов анализа!» — добавила жена Николаева.
Юлия подчеркнула, что никто из близких композитора не будет делиться сведениями о его состоянии до постановки официального диагноза. В заключение она поблагодарила всех за понимание и попросила беречь себя.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Николаев самостоятельно обратился за помощью в больницу в Коммунарке. Врачи диагностировали у музыканта очаговую пневмонию. Ему также сделали тест на COVID-19.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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