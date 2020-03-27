Помощница Игоря Николаева подтвердила прохождение певцом теста на COVID-19
Ранее народный артист РФ обратился в Коммунарку с жалобами на плохое самочувствие и высокую температуру.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Помощница народного артиста РФ Игоря Николаева Юлия подтвердила информацию о том, что знаменитый композитор сдал анализы для прохождения тестирования на наличие коронавируса. Об этом она заявила в ходе беседы с «360tv.ru».
По словам Юлии, о результатах медицинского анализа пока не сообщалось. Однако она поспешила успокоить поклонников артиста уверив, что это вполне может быть обычный грипп или ОРВИ.
«Мы все люди. Мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава богу, выздоравливаем», — отметила помощница Николаева.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный певец и композитор Игорь Николаев самостоятельно обратился за помощью в коммунарскую больницу. Как удалось выяснить, народный артист России прибыл в медицинское учреждение с жалобой на плохое самочувствие и высокую температуру. Врачи диагностировали у Николаева очаговую пневмонию.
Незадолго до этого в Коммунарку был госпитализирован и народный артист РСФСР Лев Лещенко. Как рассказал в беседе с 5-tv.ru его лучший друг Владимир Винокур, певцу диагностировали двустороннюю пневмонию, и он до сих пор ожидает результатов тестирования на коронавирус. По данным Минздрав РФ, Лещенко медленно, но верно идет на поправку.
25 марта президент РФ Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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