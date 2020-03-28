«Не обессудь, братюлечка»: Джиган и Гуф помирились в прямом эфире

Рэперы договорились встретиться в гостях у Устименко, но обещать совместный трек не стали.

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Фото, видео: Instagram @therealguf

Российские рэперы Денис Устименко (Джиган) и Алексей Долматов (Гуф) помирились в прямом эфире последнего в Instagram. Запись их разговора появилась в сети.

Трудно сказать, что диалог начался на повышенных тонах, но точно с обилием мата. После стандартного «Как дела?» Джиган удивленно спросил у Гуфа, не обидел ли его своими словами. Последний кратко пересказал, какие именно заявления Устименко его задели. Тот ответил на это, что ему «не нужны проблемы».

«Тут проблемы не нужны. Ты знаешь — я у тебя в гостях был — и ты знаешь, как я к тебе отношусь, Леха <…> Заезжай в гости. Давай я тебе скину адрес», — предложил встретиться Джиган.

Гуф ответил, что может заехать на днях. Его собеседник обрадовался, сказав, что как раз собирается пригласить тату-мастера, чтобы нанести рисунок на шею. После этого он предложил наконец-то записать совместный трек, но Долматов ответил просьбой не спешить.

«Ты на меня обиделся? Ты хочешь извинений? Не гони, братан. Не обижайся, братан, не обижайся. Не обессудь, братюлечка», — просил Джиган, пока Гуф не ответил: «Проехали, ничего не было».

После этого рэперы обменялись несколькими фразами на иврите и любезностями на русском. Во время этого процесса у довольного дипломатическим успехом Джигана даже выпала сигара изо рта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Устименко в нетрезвом виде вышел в прямой эфир и вступил в словесную перепалку с Гуфом. Он назвал коллегу наркоманом и выразил мнение, что того не зря избили в клубе. Долматов за словом в карман не полез. Все это происходило на фоне кризиса в отношениях Джигана и его жены Оксаной Самойловой.

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