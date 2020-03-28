Туристы пожаловались на указавших на дверь сочинских отельеров
Руководство гостиниц города-курорта, сославшись на распоряжение губернатора, отказались выполнять обязательства перед клиентами по ранее заключенным договорам.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Отельеры города-курорта Сочи Краснодарского края отказались выполнять обязательства перед туристами по ранее заключенным договором и указали им на дверь из-за коронавируса.
В частности, во внутреннем приказе руководства оздоровительного комплекса «Сочи Парк Отель» говорится, что все постояльцы должны покинуть гостиницу в 12.00 по московскому времени 28 марта. При этом, деньги туристам, вынужденным внезапно прервать отдых, обещают вернуть.
Как стало известно 5-tv.ru, сотрудники отелей отказываются предоставлять туристам письменный отказ в предоставлении услуги. Постояльцы уверены, что отельеры занимаются попросту самоуправством.
«Находимся в „Сочи-Парк Отель“ и нас отсюда выселяют. Так как закрывается отель, нас выселяют в никуда, на улицу. Вот стою с маленьким ребенком. Мы просим хотя бы нас оставить здесь до 30 марта, так как в этот день у нас вылет. Что мы будем делать, мы не знаем», — говорит отдыхающая.
Тем временем, в ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что «Библио-Глобус» вывезет своих туристов из Сочи. Для этого будут организованы несколько вывозных рейсов авиакомпании «Россия». При этом, в АТОР подчеркнули, что Ростуризм ранее запретил выселять туристов из отелей.
26 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому в гостиницах региона прекращаются в срок до 5 апреля новые бронирования и заселение туристов.
В документе отмечается, что гости курортов региона смогут находиться в отелях до окончания сроков бронирования без возможности продления пребывания. Для туристов должны быть обеспечены необходимые меры самоизоляции, включая доставку обедов в номер.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что как гостиничный бизнес отреагировал на пандемию коронавируса
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