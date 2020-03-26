Акция «самоизоляция»: как гостиничный бизнес отреагировал на пандемию коронавируса

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Желающим предлагают заселиться в отель и провести карантин со всеми удобствами. Но насколько безопасно? В вопросе разбирался корреспондент МИЦ «Известия».

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Radek Petrasek, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российские студенты, вслед за школьниками, отправятся на вынужденные каникулы — с 28 марта по 5 апреля. Такое распоряжение дали в Минобрнауки. В ведомстве напомнили, что коронавирус изменил и правила поступления в высшие учебные заведения. В этом году абитуриенты смогут подать документы на поступление дистанционно. Новый сервис «Поступи в вуз онлайн» заработает на базе портала «Госуслуги».

В гостиничном бизнесе тоже возникли проблемы из-за пандемии. Однако довольно быстро была придумана акция «Самоизоляция». Отели Москвы и Петербурга, растерявшие клиентов из-за коронавируса, нашли способ привлечь гостей — предлагают карантин со всеми удобствами. Предоставят постельное белье, халаты и тапочки. Каждый день комнату обещают убирать, используя средства дезинфекции.

Включены также приемы пищи. Заселиться надо на срок от 30 дней — и полностью оплатить проживание. Но есть ли гарантия, что отель сможет обеспечить безопасность изоляции, разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков разбирался. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что рэпер Джиган после возвращения из США вновь нарушил карантин.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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