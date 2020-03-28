Школьники начинают борьбу за миллион рублей на образование

В России стартует конкурс «Большая перемена», по итогам которого три сотни учеников 8-10 классов смогут получить по миллиону рублей на образование.

Зарегистрироваться школьники могут с сегодняшнего дня до 22 июня на сайте «БольшаяПеремена.онлайн». Дистанционный этап начнется 31 марта, желающие смогут присоединиться к выполнению заданий в любое время. На следующем этапе участникам нужно будет развернуто ответить на вопрос «Почему я пришел на конкурс». А затем, после 22 июня, начнется работа с кейсами – на этом этапе можно будет объединиться в команды и найти учителя.

«В период карантина и школьных каникул мы специально даем ребятам возможность провести время с пользой – не откладывать решение тестов на потом, а пройти их сейчас", – пояснил РИА Новости гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Дистанционный этап завершится 6 июля. По его итогам определятся шесть тысяч полуфиналистов, которые перейдут к очным соревнованиям. Они будут проходить во всех федеральных округах с 20 июля по 14 сентября. А финал, в котором смогут принять участие 1,2 тысячи лучших конкурсантов, запланирован на октябрь.

«Что получают победители? 300 победителей получают миллион рублей на свое образование. Это означает, что если вы вдруг не поступаете на бюджетное обучение, то вам хватит этих денег на прохождение четырехлетнего обучения в бакалавриате. Если вы поступите на бюджетное отделение… или на втором курсе переведетесь на бюджетное, деньги останутся вашими», - рассказал, давая старт проекту, первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Он пояснил, что деньги можно будет потратить не только на учебу в вузе, но и на повышение стипендии, дополнительное образование или на переезд в тот город, где находится выбранное учебное заведение. Кроме того, приз в два миллиона рублей получат школы, воспитанники которых покажут на конкурсе лучшие результаты.