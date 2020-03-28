На мужчину, самовольно покинувшего пансионат «Заря», завели уголовное дело.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сбежавшего из-под карантина в пансионате «Заря» петербуржца Георгия О. нашли и транспортируют в изоляцию. Как стало известно 5-tv.ru, 32-летний мужчина вернулся из Швейцарии и отказался самоизолироваться в целях нераспространения коронавируса. Его забрали на принудительный карантин в пансионат в Репино, однако спустя некоторое время он вылез через окно и сбежал.

Домой к мужчине наведывались полицейские и медики в защитных костюмах, однако там беглеца обнаружить не удалось. Позже правоохранители смогли выяснить его местоположение, и нарушитель в карете скорой помощи таки опять поехал на место прохождения карантина. Комментировать причину, по которой он покинул карантин, мужчина не захотел.

За побег из-под карантина гражданам России грозит уголовная ответственность. Против сбежавшего из пансионата в Репино уже возбудили уголовное дело. Теперь полиции предстоит выяснить, с кем контактировал мужчина, людей придется принудительно изолировать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге в Боткинской больнице скончался пациент, зараженный коронавирусом.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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