«Дома можно все»: Светлана Лобода показала, чем занимается на карантине

Певица опубликовала видео, как поет в ванной полной пены.

Фото: Instagram @lobodaofficial

Тема:
Эпидемия коронавируса

Популярная певица Светлана Лобода показала подписчикам, как проводит время дома в самоизоляции. Она выложила ролик, на котором моет руки, стоя у раковины, а потом поет отрывок своего трека «Новый Рим», лежа в ванной. Таким образом она приняла участие в челендже «Мой и пой», призвав подписчиком следовать ее примеру.

«Дома можно все!!! Петь, танцевать, креативить, писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение. Будьте здоровы и берегите своих близких!» — написала Лобода.

 
 
 
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Публикация от  LOBODA (@lobodaofficial)

Фолловеры нашли видео забавным и похвалили певицу.

«Браво, берем пример!»

«Норм тусовка у вас!»

«Когда все на карантине, а клипы снимать нужно»

«Расслабляйтесь, кайфуте, наслаждайтесь! Любим вас, Светик!» — писали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, каким оказался тест на коронавирус у лидера немецкой группы Rammstein Тиля Линдеманна.

Стоит отметить, что 25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

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доступвсем.рф

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Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
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