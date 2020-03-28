«Дома можно все»: Светлана Лобода показала, чем занимается на карантине
Певица опубликовала видео, как поет в ванной полной пены.
Фото: Instagram @lobodaofficial
Популярная певица Светлана Лобода показала подписчикам, как проводит время дома в самоизоляции. Она выложила ролик, на котором моет руки, стоя у раковины, а потом поет отрывок своего трека «Новый Рим», лежа в ванной. Таким образом она приняла участие в челендже «Мой и пой», призвав подписчиком следовать ее примеру.
«Дома можно все!!! Петь, танцевать, креативить, писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение. Будьте здоровы и берегите своих близких!» — написала Лобода.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фолловеры нашли видео забавным и похвалили певицу.
«Браво, берем пример!»
«Норм тусовка у вас!»
«Когда все на карантине, а клипы снимать нужно»
«Расслабляйтесь, кайфуте, наслаждайтесь! Любим вас, Светик!» — писали поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, каким оказался тест на коронавирус у лидера немецкой группы Rammstein Тиля Линдеманна.
Стоит отметить, что 25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 29 мар
- Петербуржец, сбежавший из карантина по коронавирусу, извинился
- 29 мар
- Медсестра заразилась коронавирусом в Красноярске
- 28 мар
- Сын Аниты Цой подрался с британцами за макароны в коронавирусном Лондоне
- 28 мар
- В России возбуждено первое уголовное дело о побеге из карантина по коронавирусу
- 28 мар
- Украинец создал противочумный костюм и едва не задохнулся, решив в нем покурить
- 28 мар
- Гудков, Ургант, Ивлеева и другие звезды показали, как не скучать в самоизоляции
- 28 мар
- Выселенных из Сочи туристов вернут домой на спецчартерах
- 28 мар
- «Включайтесь уже!»: Гузеева нецензурно призвала россиян к самоизоляции
- 28 мар
- Опубликован утвержденный правительством РФ список товаров первой необходимости
- 28 мар
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 28 марта
Читайте также
75%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?