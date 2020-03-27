У лидера Rammstein не подтвердился тест на коронавирус
Группа сообщила поклонникам в соцсетях, что Тилль Линдеманн идет на поправку.
Фото: www.globallookpress.com / STAR-MEDIA
Диагноз COVID-19 не подтвердился у солиста немецкой группы Rammstein. Об этом члены коллектива сообщили фанатам на официальной странице в Facebook.
«Врач группы госпитализировал Тилля Линдеманна вчера вечером. Тилль провел ночь в отделении интенсивной терапии, и сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше. Тест на коронавирус был отрицательным», — успокоили музыканты поклонников.
Обожатели творчества эпатажного металлиста ответили на эту новость радостными комментариями и пожелали ему скорейшего выздоровления.
Ранее 5-tv.ru писал, что Линдеманна экстренно отвезли в одну из больниц Берлина с подозрением на опасную инфекцию. У 57-летнего артиста отмечалась высокая температура. До этого фронтмен Rammstein заявил об отмене нескольких концертов из-за пандемии коронавируса, опасаясь заражения.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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