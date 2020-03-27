Рэпер Джиган и Самойлова выставили на продажу свой дом

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова, вокруг которых последнее время ходят самые разные скандальные слухи, выставили на продажу свой дом в Подмосковье, сообщает Teleprogramma.pro. Соответствующее объявление появилось на одном из сайтов по продаже недвижимости. Фотографии интерьеров совпадают со снимками в Instagram Самойловой.

Сообщается, что трехэтажный особняк стоимостью 140 миллионов рублей находится в элитном коттеджном поселке Шато Соверен в 18 километрах от столицы по Новорижскому шоссе. Дом площадью 750 квадратных метров стоит на участке в 24 сотки. В особняке есть четыре спальни, кинотеатр, сауна, хамам, бассейн, пристройка для прислуги, гараж на две машины и парковка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруги, которые, по слухам, находятся на грани развода, около недели назад с тремя дочерьми и новорожденным сыном вернулись в Москву из США, и Джиган сразу же нарушил карантин, закатив шумную вечеринку.