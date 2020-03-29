Дочь певицы Славы бросила учебу в театральном вузе

Девушка проучилась в театральном училище чуть больше года, а потом поняла, что не хочет строить такую карьеру.

Фото: Instagram @alexandrawinter

Дочь певицы Славы Александра Морозова бросила учебу в театральном вузе, сообщает издание «7Дней». Девушка проучилась в ВТУ имени Щепкина чуть больше года, но потом неожиданно решила сменить профессию.

Сейчас дочь артистки уже учится в другом высшем учебном заведении. По ее словам, она избрала путь лингвиста, поступив в РУДН.

«Из театрального училища ушла по собственному желанию», — рассказала девушка.

В начале зимы дочь артистки поехала во Францию для учебы по обмену, однако там начали принимать экстренные меры из-за пандемии коронавируса. Певица Слава очень переживала за свою девочку и смогла добиться, как писал 5-tv.ru, ее возвращения в Россию. Сейчас девушка сидит дома на двухнедельном карантине и интересуется у подписчиков, чем развлечь себя в изоляции.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ведущая Лариса Гузеева возмутилась несоблюдением карантина россиянами и нецензурно призвала их к порядку.

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