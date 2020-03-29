Крымский мост, Эрмитаж, Кремль: как прошла акция «Час Земли» в России

По всей стране на 60 минут — с 20:30 по 21:30 по местному времени россияне выключали электричество.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Россияне приняли участие в акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли». По всей стране 28 марта на 60 минут — с 20:30 по 21:30 по местному времени люди выключали электричество. Таким образом активисты пытаются привлечь внимание человечества к экологическим проблемам. 5-tv.ru выяснил, как акция прошла в разных городах РФ.

Москва

В столице в этом году подсветку выключили на более чем двух тысячах зданий. Не подсвечивались Кремль, ГУМ на Красной площади, здание Правительства РФ, сталинская высотка на Котельнической набережной, государственный академический Большой театр, храм Христа Спасителя и прочие здания.

Подсветки не было по всему периметру Красной площади и в Александровском саду. В акции приняли участие 14 столичных парков.

Санкт-Петербург

В Северной столице на 60 минут отключили подсветку на более чем 40 исторических зданиях. Погасли огни на Эрмитаже, Казанском кафедральном соборе, Троицком соборе и других достопримечательностях города. Перестали освещать Дворцовый, Биржевой и другие мосты.

Волгоград

В Волгограде перестали подсвечивать Мамаев курган. На 60 минут главная высота страны погрузилась во тьму. Также выключили огни в музее-панораме «Сталинградская битва».

Керчь

В рамках акции впервые с момента запуска выключили подсветку арочной части Крымского моста. Впервые мост подсветили цветами российского флага — белыми, синими и красными светодиодами в конце прошлого года.

Тюмень

К акции в поддержку разумного расходования ресурсов на Земле присоединились жители Тюмени. В городе отключили подсветку на зданиях правительства и думы области, главном доме культуры, театрах, библиотеке, заводе, общежитиях и других объектах инфраструктуры. Освещать перестали набережную и мост Влюбленных.

Ранее 5-tv.ru сообщал об интересных фактах о «Часе Земли».

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