Саввин день: что можно и нельзя делать 29 марта

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Ниса Мурзанаева
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Выполнение некоторых рекомендаций в этот праздник убережет от нищеты и прочих тягот жизни.

Саввин день: что можно и нельзя делать 29 марта

Фото: www.globallookpress.com © Petr Chernov

В этот праздник православные христиане чтут память святого Савина Ермопольского. Он был правителем одного из городов в Египте. Во время «охоты» на верующих ему и его сподвижникам пришлось укрываться в отдаленном селении.

Однако Савина предали и раскрыли властям его местоположение. Это за две золотых монеты сделал один нищий, который раньше не раз получал милостыню от святого. Мученика изловили и подвергли пыткам, но он не отказался от веры в Иисуса Христа. Тогда его утопили в Ниле.

Что можно делать 29 марта

В старину этот день называли «тележным» — наши предки осматривали свои телеги, так сказать, проводили полный «техосмотр» транспортного средства. Сейчас 29 марта рекомендуют уделять время своим автомобилям, пишет «Утро.ру».

Известно также, что любая покупка в этот праздник станет удачной. Так что, можно смело оформлять онлайн-доставку. В торговый центр во время пандемии коронавируса все же лучше не ходить.

Что нельзя делать 29 марта

В этот день запрещено давать в долг деньги — это может привести к нищете. Также не рекомендуется есть после того, как солнце зайдет за горизонт — это также может негативно повлиять на материальный достаток.

Разжигание в доме каминов и печек приведет к какому-то трагическому несчастному случаю.

Тот, кто станет таскать тяжести в этот день, будет обречен на жизнь полную тягот.

Не стоит выбрасывать мусор, так как вместе с ним из дома можно выкинуть счастье.

Приметы на 29 марта

Если день солнечный и теплый, то вся весна будет такой же;

Быстро пролетающие облака — надолго установится хорошая погода;

Если выдалось туманное утро, то лето будет дождливым;

Коли выпадает много осадков, то урожай выдастся плохим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что можно и нельзя делать 28 марта в Никандров день.

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