«До сих пор верю»: мать пропавших 13 лет назад мальчиков призвала пересмотреть дело

Мать пропавших 13 лет назад в Кировской области мальчиков призвала пересмотреть дело

Мать двух братьев, пропавших в Кировской области почти 13 лет назад, попросила правоохранителей заново изучить материалы дела. В беседе с RT женщина заявила, что современные цифровые технологии могут помочь в поисках ее сыновей.

По словам женщине, сейчас одному ее сыну было бы 22 года, а второму — 21. Она надеется, что новые методы проверки позволят еще раз оценить людей, которые проходили по делу.

«Я до сих пор верю в то, что мои сыновья живы. Мне так легче. Искать положено 25 лет. Я прекрасно понимаю, что это нереально, но я очень хочу, чтобы проверили всех проходивших по этому делу еще раз», — отметила женщина.

Братья исчезли из поселка Речной в Кировской области 13 лет назад. Их пропажа стала одним из самых громких поисковых дел в регионе. Тогда к поискам подключились сотни волонтеров, спасателей и полицейских.

За время расследования следователи провели 900 допросов и 350 обысков. Также были обследованы 123 водоема. Несмотря на масштабную работу, найти мальчиков не удалось.

Дело об исчезновении братьев официально остается открытым. По словам матери, последний раз следователи приходили к ней и расспрашивали о событиях того времени три года назад.

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