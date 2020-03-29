🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 29 марта, Луна в знаке зодиака Близнецы благоволит активному времяпрепровождению. Настало время для претворения заветных планов в жизнь. И карантин — не отговорка, у нас есть интернет.

♈ Овен

Природа — это самоисцеление. Она делает все возможное, чтобы отсеять старое и освободить место для нового. То, что происходит сейчас в мире, только подтверждает эту теорию. Перестаньте цепляться за старое, чтобы понять, как все должно быть. Помните, что целое может измениться только тогда, когда его части тоже захотят трансформироваться.

Космический совет: вам предстоит большая трансформация прямо сейчас.

♉ Телец

Не позволяйте термину «социальное дистанцирование» обмануть вас, заставляя поверить, что вы будете бороться с одиночеством в течение следующих нескольких недель. Пообщайтесь с любимыми по видеосвязи. Напишите коллегам милое сообщение в соцсети. Наберите по телефону родную бабушку.

Космический совет: оставайтесь на связи со своей командой.

♊ Близнецы

Время, проведенное за пределами матрицы, дает вам общее представление о том, как вас любят и защищают. И это делает вас более уверенным в себе, чем когда-либо, как физически, так и эмоционально. Если вы можете пройти через это, вы можете пройти через что угодно. Поверьте, карантин будет для вас глубоко преобразующим.

Космический совет: вы учитесь ценить свою жизнь.

♋ Рак

Неважно, что происходит, вы всегда будете защищены. Не позволяйте панике проникать в ваш мозг. Дабы отвлечься от саморазрушающих мыслей — начните помогать другим. Поразмыслите над тем, чем можете быть полезны.

Космический совет: лучшее, что вы можете сейчас — быть полезным.

♌ Лев

«Среди хаоса есть и возможность». Думайте об этом как о прекрасном времени, чтобы отступить в ваше безопасное место и сосредоточиться на самоисцелении. Начните диалог с собой о вещах, которые имеют значение. Наблюдайте приливы и отливы эмоций и отпустите старое. Теперь вы готовы начать все сначала. Помните: разум и тело взаимосвязаны. Теперь, более чем когда-либо, вас просят очистить ваш сосуд и питать его продуктами, которые повышают ваши вибрации.

Космический совет: вам предстоит очищение души и тела.

♍ Дева

Представьте себя победителем. Представьте, что вы получаете похвалы и почести за вашу работу. Представьте, что вы — образец для подражания. Это может быть вашей реальностью, Дева. Знайте, что не страх неудачи, а страх быть «слишком большим» мешает нам снять плащ невидимости.

Космический совет: максимально используйте возможности, стучащие в вашу дверь.

♎ Весы

Вы не можете ускорить Божественный план, Весы. Вместо того, чтобы толкаться — сдайтесь. Знайте, что духовные гиды работают за кулисами, чтобы проявлять чудеса. Что вы можете сделать, чтобы облегчить этот процесс, так это отпустить необходимость контроля и вернуться к настоящему.

Космический совет: сдайтесь божественному промыслу.

♏ Скорпион

Чтобы поднять дзен на ступеньку выше, соединитесь со стихией воды сегодня. Подумайте о принятии «ритуальной» ванны с солями и эфирными маслами, которые снимают напряжение, и расслабляют мышцы. Посвятите время расслаблению и духовным практикам.

Космический совет: позвольте стихии воды очистить ваш дух.

♐ Стрелец

Страх вреден как для нашего физического, так и для эмоционального здоровья. Существует достаточно исследований, доказывающих — беспокойство оказывает пагубное влияние на нашу иммунную систему, тем самым делая нас более уязвимыми даже для самых распространенных заболеваний. Не поддавайтесь истерии.

Космический совет: не поддавайтесь всеобщей истерии.

♑ Козерог

Настройтесь на то, чтобы каждый день бодрствовать и находить счастье в маленьких простых вещах. Ваша задача сегодня состоит в том, чтобы отпустить необходимость контролировать, принимать вещи такими, какие они есть, и сосредоточиться на хороших вибрациях. Поверьте, что в ваши руки попадут только хорошие вещи.

Космический совет: сосредоточьтесь на том, что заставляет вас чувствовать себя хорошо.

♒ Водолей

В этом мире есть бесконечное количество любви и благословений, но вы никогда их не получите, пока не станете посылать что-то со своего конца. Перестаньте бояться показаться слабыми. Перестаньте бояться возможной боли. Отдайтесь потоку.

Космический совет: научитесь отдавать людям что-то взамен.

♊ Рыбы

Помните, что идея — это просто идея, пока она не претворена в жизнь. Пора начать двигаться в направлении, о котором вы так долго размышляли. Только не говорите, что карантин для этого помеха. Нынешние средства связи помогут вам решать дела даже из дома.

Космический совет: пора приступать к осуществлению планов.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля.