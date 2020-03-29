Вирусное раздолье: находящийся в очаге COVID-19 ЕС знал о возможной опасности с 2013 года

В субботу премьер Михаил Мишустин поручил с 30 марта ограничить на границах России движение через автомобильные, железнодорожные и пешеходные пункты пропуска.

И в тот же день со ссылкой на источник в кабмине России стало известно, что рассматривается возможность введения ограничения передвижения по стране и остановки авиа и ж/д перевозок. В пресс-службе Белого Дома это не подтвердили, но и не опровергли.

Теперь отправляемся в Европу. Ситуация там усугубляется. В Италии установлен печальный рекорд — за прошедшие сутки умерли почти тысяча человек. Общее число заразившихся более 86 тысяч. Вот график! Рост по экспоненте.

Почему в Китае коронавирус одолели, а в Европе никак не справятся? Почему смертность в Европе выше? Вот еще одна шкала. Видите, как резко заражаются во всем мире и как достаточно плавно это прошло в КНР? Ответы на эти вопросы будут искать, когда пандемия отступит. Но вот когда это произойдет — сказать сложно. Вирус обнажил слабые места европейских Минздравов.

Полная разруха в эпидемслужбах, неготовность к наплыву больных, отсутствие защитных средств. А еще во всей красе проявили себя старые язвы Евросоюза. Тотальная разобщенность государств, когда каждый сам за себя. Россия пытается помочь — отправляет вирусологов, гуманитарную помощь, а поляки возмущаются и требуют, чтобы итальянцы отказались… Потому как негоже принимать руку помощи из Кремля.

Это как? Пусть умирают с гордо поднятой головой? А в Испании и других государствах всерьез требуют перестать спасать стариков. Мол они уже пожили, помогите лучше молодым. Вы в своем уме? Это мрак и ужас. Других слов не подобрать. Артур Ломидзе продолжит.

История ЕС длится уже почти 70 лет. С 1952 единая зона расширялась, растворялись границы. Старый свет наращивал влияние, заманивал новых союзников, рассказами про гуманизм и толерантность, и солидарность. Но стоило серьезной опасности постучать в двери ЕС и вот высокие принципы забыты, каждый сам за себя. Границы закрыты, нации на осадном положении. Братья по союзу теперь чужаки.

Польша одной из первых решила, что своя рубашка ближе к телу. И вот многочисленные прибалты-остарбайтеры, работавшие в Германии застряли на польской границе. Кто бы их предупредил, что дороги больше нет, даже карантинного транзитного маршрута. Скандал! Следом, границы на засов самостоятельно закрывают и остальные члены ЕС, и Европарламенту остается лишь растеряно констатировать уже случившееся.

«Этот конструкт показал себя эфемерным каким он и был. Есть большая вероятность что из кризиса европейский союз выйдет другим, чем оно в него вошло», — считает депутат Бундестага Вольдемард Гердт.

В 2013-м немецкие ученые выпустили вот этот документ. Предупреждают — велика вероятность, что в скором времени появится модифицированный коронавирус из Азии. Симптомы жар и сухой кашель, у большинства пациентов будет одышка. Уровень смертности 10%. Семь лет назад Европарламент просто отложил эти, как оказалось, жизненно важные бумаги в долгий ящик.

«Я не знал о документе 2013 года, в котором писалось об этом вирусе. Ознакомился с ним и сразу понял, что этот вирус охватит весь мир. И никто не смотрел этот документ, никто не обратил на него внимания. Вся Европа говорила — о, мы в безопасности», — рассказывает президент германской Ассоциации неотложной помощи, профессор Уве Янссенс.

Уже звучат заявления лидеров отдельных стран о том что границы вряд ли откроют ближайшие два года. И вот уже карта не борьбы с общим врагом, а междоусобиц. В военное время союзники обычно поддерживают друг друга. Переброска врачей, на те фронты, где нехватка специалистов, отправка медоборудования, туда, где умирают люди. Нет! Сейчас главный ресурс не патроны и провизия, а простые маски. И за них чуть ли не грызутся.

«Средневековье. Умирающие люди, где государство не справляется со своими задачами. Не хватает масок. Это кошмар», — говорит политолог Александр Рар.

Чехи бодро рапортовали в новостях что экспроприировали в пользу государства груз масок, который собирались реализовать спекулянты. Но среди них была и гуманитарная партия из Китая. Направлялась она в Италию. Когда разгорелся скандал, чехи попытались, оправдаться.

«Там нашли сотню тысяч масок. Это была просто ошибка. Я думаю это начало конца Евросоюза, потому что все работают сами на себя. Все сохраняют свои интересы государства», — уверен председатель ассоциации независимых медиа Чехии Станислав Новотный.

Британия уже практически не ЕС. Может поэтому Франция так агрессивно пошла в атаку на туманный Альбион. Причина понятна — страх! Сосед до последнего не хотел признавать угрозу и предпринимать серьезные меры. Макрон в ультимативной форме потребовал от Джонсона сделать хоть что-то. Но эксперты уверены это не просто самозащита, это очередной виток борьбы за европейское лидерство.

«Макрон говорил как раз в том смысле, что у него есть план, как сохранить Европейский союз. У него есть план, как помочь всем странам выбраться из кризиса. Совершенно очевидно влияние Германии падает, но Франция готова перехватить пальму первенства», — поясняет доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Дмитрий Ланко.

Кстати Джонсон условия принял, и закрыл общественные места. Правда в это время его пожилой отец в прямом эфире дал понять, что думает о решении высокопоставленного сына.

«Если я хочу выпить в пабе я просто пойду выпить в паб».

В это время уже зараженные англичане, тоже выходили в прямой эфир, но что бы предупредить — беспечность опасна.

«Посмотрите на меня я не могу дышать без этой трубки. Но я собираюсь бороться с вирусом».

Спустя несколько дней после похода отца по пабам, Джонсон младший подхватил коронавирус. И хочется надеется, что Англию минует судьба когда-то веселой и общительной Италии.

Переполненные госпитали и пустые улицы. Врачи работают без сна и отдыха.

«Россия сделала очень много, Китай сделал очень много для нас, сейчас вот доктора из Кубы прилетели, мы получили маски, одежду для врачей со всего мира и итальянская промышленность пытается перейти на производство медоборудования. Делать маски, одноразовую защиту для врачей», — говорит заместитель мэра Милана по туризму, спорту и качеству жизни Роберта Гуайнери.

«Идея мультиглобализма. Она терпит колоссальный крах. У нас нет ни одного предприятия, которое может самодостаточно продолжать работать», — говорит депутат Бундестага Вольдемард Гердт.

Пока политики пытаются научиться жить самостоятельно обычные люди благодарят за помощь тех, кто не бросил их. Как могут. Кадры, на которых Федерико Кано однозначно дает понять что думает о предательстве союзников облетели весь мир.

«Россия, Куба и Китай очень помогают Италии, все остальные страны не помогают нам. Наши друзья и соседи не помогают Италии совсем. Вот поэтому я поменял флаг. Я хочу сказать русским людям — спасибо большое за все!» — поблагодарил житель Италии Федерико Кано.

Еще один брошенный союзник: Испания. Ситуация до жути похожа на итальянскую. Зараженных уже больше 60 тысяч. Теперь забыт и гуманизм.

«У нас не хватает медикаментов и средств личной защиты, аппаратов ИВЛ. Мы вынуждены отдавать ИВЛ молодым. А люди старше 65-ти обречены».

«Сейчас наше правительство просит помощи у НАТО и у Евросоюза, но мы до сих пор ждем хоть какой-то помощи», — рассказывает специалист по интенсивной медицине Деметрио Перес Чивантос.

А в это время Польша, которая первая отгородилась от проблем соседей, выпускает статью, в которой так оценивает оказанную вместо нее помощь.

«Это еще один элемент усилий Москвы по разрушению сплоченности союзников в НАТО».

Похоже, что единства нет не только в Европе. НАТО, «Большая семерка» обещала созвониться, но так и не собралась. А вот лидеры G20 провели экстренную онлайн встречу, где действительно озвучили важный и похоже единственный способ победить врага всего человечества — объединить усилия, прекратить торговые и политические войны, облегчить обмен ресурсами и спасать жизни, а не политические карьеры.