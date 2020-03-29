ЧП произошло в поселке Чаадаевка Городищенского района.

Фото: www.globallookpress.com

Производственное здание завода древесных плит полыхает под Пензой. Как стало известно 5-tv.ru, огонь на предприятии в поселке Чаадевка Городищенского района вспыхнул утром 29 марта.

МЧС РФ

Прибывшие на место подразделения огнеборцев обнаружили открытое горение кровли цеха на площади около тысячи квадратных метров. Пожару сразу был присвоен повышенный номер сложности.

В настоящее время борцы с огнем продолжают ликвидацию возгорания. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Причины произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожарный погиб при тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону.

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