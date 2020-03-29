Российский футболист Андрей Аршавин, который недавно обратился в суд с иском уменьшить размер его алиментов на троих детей от Юлии Барановской, вышел на прогулку с новой девушкой, публикует фотодоказательства KP.RU.

Пара, не боясь эпидемиологической обстановки в стране и мире, спокойно прогуливалась по Лужнецкой набережной. Аршавин со спутницей постарались одеться неприметно, облачившись в темные наряды, однако все равно были замечены папарацци.

Стоит отметить, что в последнее время Андрей Аршавин все чаще проводит время с детьми от Юлии Барановской. Спортсмен регулярно публикует совместные снимки с наследниками на своей странице в Instagram. А вот с дочерью Есенией от брака с Алисой Казьминой Андрей видится значительно реже. Так, он пропустил день рождения наследницы в феврале.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что адвокат Барановской прокомментировал иск Аршавина о снижении размера алиментов.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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