Внук Инны Макаровой опроверг существование ее многомиллионного наследства

Внук актрисы Инны Макаровой Иван Бурляев опроверг существование многомиллионного состояния актрисы. Родственник звезды фильма «Высота» подчеркнул, что объекты недвижимости и квартиры, имеющиеся в распоряжении семьи, были получены его бабушкой в дар от государства.

По словам Ивана Бурляева, в настоящее время близкие Инны Макаровой не задумываются о наследстве.

Помимо прочего, внук актрисы отметил, что не смог проводить ее в последний путь 28 марта по объективным причинам. Мужчина недавно вернулся из Испании и находится на карантине, несмотря на отсутствие симптомов заболевания коронавирусом. Иван Бурляев предпочел не рисковать здоровьем окружающих.

«У меня нет права выйти из дома. Я пытался получить возможность пройти тест, чтобы удостовериться, что не опасен, или же разрешение присутствовать на церемонии прощания в маске и перчатках…», — цитирует Ивана Бурляева Starhit.

Инна Макарова скончалась 25 марта 2020 года в московской клинике. У 93-летней актрисы была опухоль мозга. За свою карьеру знаменитость сыграла более 100 ролей в кино.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Инну Макарову похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.