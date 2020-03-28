Из-за эпидемии коронавируса проститься с народной артисткой СССР смогли не все близкие.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /City News Moskva, /Friso Gentsch, 5-tv.ru

В Москве простились с народной артисткой СССР Инной Макаровой. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище. Из-за эпидемии коронавируса в последний путь легенду советского кино провожали только самые близкие люди, в их числе дочь — известная актриса Наталья Бондарчук. Как пишет StarHit, даже родные смогли приехать не все. Внук Инны Макаровой — композитор Иван Бурляев, вернувшийся недавно из Испании, соблюдает положенный двухнедельный карантин. Он очень переживал, что не может прийти на похороны бабушки.

«Хотя мой рейс отсутствует в списках „зараженных“, и никаких симптомов я у себя не обнаружил, у меня нет права выйти из дома даже для того, чтобы попрощаться с ней. Я пытался получить возможность пройти тест, чтобы удостовериться, что не опасен, или же разрешение присутствовать на церемонии прощания в маске и перчатках… Но сейчас мы находимся в беспрецедентной ситуации, и такого права я по итогу не имею», — цитирует Бурляева издание.

Как ранее сообщал 5-tv.ru Инна Макарова скончалась 25 марта в московской клинике. У 93-летней актрисы была опухоль мозга. За свою карьеру Макарова сыграла более 100 ролей в кино. Самая известная из них — роль Любки Шевцовой в фильме «Молодая гвардия» Сергея Герасимова. Актриса снималась также в «Девчата», «Дорогой мой человек», «Женитьба Бальзаминова», «Мертвые души» и многих других.

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