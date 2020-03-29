Песков опроверг переход на «удаленку», но интервью дал дистанционно

Пресс-секретарь президента признался, что избегает лишних встреч и осваивает новые технологии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Kremlin Pool, /Komsomolskaya Pravda, /Dmitry Golubovich

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения ряда СМИ о переходе на удаленный режим работы в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом он сообщил ТАСС.

Журналисты сделали вывод о переходе Пескова на «удаленку» из-за его интервью Павлу Зарубину. Оно впервые было записано посредством видеосвязи. Во время беседы на столе интервьюируемого лежали бесконтактный градусник, флакон антисептика и папка с материалами о COVID-19.

«Нет. Я давал интервью по „удаленке“. И Зарубин был на „удаленке“, и я. Осваиваем новые технологии в связи с нынешней ситуацией, избегаем лишних встреч», — ответил Песков на вопрос о том, перешел ли он на удаленный режим работы.

Как сообщал 5-tv.ru, во время интервью Дмитрий Песков рассказал о мерах, предпринимаемых для защиты президента РФ Владимира Путина от коронавируса. На COVID-19 начали проверять всех участников встреч с главой государства. При этом он продолжает жать руки при встрече с людьми.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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