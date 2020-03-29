Участников встреч с Путиным заранее тестируют на коронавирус

Решение о визите в Коммунарку российский лидер принял внезапно — главврач больницы его не ждал.

Фото: www.globallookpress.com /Kremlin Pool

Тема:
Эпидемия коронавируса

Все участники встреч с президентом РФ Владимиром Путиным, а также находящиеся в непосредственной близости от него сотрудники администрации заранее сдают тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Участники рабочих встреч, которые приходят на прием к президенту, заранее сдают тест на коронавирус. Сотрудники, которые находятся в непосредственной близости к президенту, сдают тесты», — сказал представитель Кремля в эфире одного из федеральных телеканалов.

По его словам, принимаются все необходимые меры, чтобы застраховать президента от какой-либо опасности. При этом Владимир Путин продолжает пожимать руки людям при встрече. Пока ему не рекомендовали прекратить это делать.

«Может быть, кто-то и скажет, я не знаю. Посмотрим на грядущих на следующей неделе мероприятиях», — сказал Песков.

Он добавил, что решение президента посетить больницу в Коммунарке было неожиданным. Главный врач инфекционной клиники Денис Проценко не знал о визите главы государства. Он собирался принять только вице-премьера Татьяну Голикову и главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Как правило, приезду президента куда-то предшествуют подготовительные работы, приезд передовой группы. Сейчас мы ехали без подготовки вообще», — признался пресс-секретарь Путина.

Как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке 25 марта. Глава государства осмотрел медицинское учреждение в костюме спецзащиты и пообщался с одним из пациентов.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило отметку в полторы тысячи человек. Официально умерли от COVID-19 восемь человек. Четверо из них скончались за последние сутки.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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