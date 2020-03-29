Тело одного из унесенных в Черное море подростков прибило к берегу

Тело одного из двух подростков, которых унесло в акваторию Черного моря в конце февраля, прибило к берегу в Сочи.

Как стало известно 5-tv.ru, тело ребенка обнаружили на пляже Гренада в Лазаревском районе.

Как сообщал 5-tv.ru, вечером 25 февраля двое подростков пытались перейти вброд реку Псезуапсе в Лазаревском микрорайоне Сочи. Из-за сильного течения их унесло в акваторию Черного моря. В поисковой операции участвовали более 260 спасателей и волонтеров.