Тело одного из унесенных в Черное море подростков прибило к берегу
В конце февраля двое мальчиков пытались вброд перейти устье реки, но сильная волна утащила их в воду.
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Фото, видео: YouTube / Лазаревское Сочи, 5-tv.ru
Тело одного из двух подростков, которых унесло в акваторию Черного моря в конце февраля, прибило к берегу в Сочи.
Как стало известно 5-tv.ru, тело ребенка обнаружили на пляже Гренада в Лазаревском районе.
Как сообщал 5-tv.ru, вечером 25 февраля двое подростков пытались перейти вброд реку Псезуапсе в Лазаревском микрорайоне Сочи. Из-за сильного течения их унесло в акваторию Черного моря. В поисковой операции участвовали более 260 спасателей и волонтеров.
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