В конце февраля двое мальчиков пытались вброд перейти устье реки, но сильная волна утащила их в воду.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: YouTube / Лазаревское Сочи, 5-tv.ru

Тело одного из двух подростков, которых унесло в акваторию Черного моря в конце февраля, прибило к берегу в Сочи.

Как стало известно 5-tv.ru, тело ребенка обнаружили на пляже Гренада в Лазаревском районе. 

Как сообщал 5-tv.ru, вечером 25 февраля двое подростков пытались перейти вброд реку Псезуапсе в Лазаревском микрорайоне Сочи. Из-за сильного течения их унесло в акваторию Черного моря. В поисковой операции участвовали более 260 спасателей и волонтеров.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Лунный календарь на апрель 2020: когда ожидать лучший день в году?

Последние новости

19:54
В Москве вводится самоизаляция для всех жителей
19:50
Тело одного из унесенных в Черное море подростков прибило к берегу
19:35
Остаемся домовать: почему важно ближайшую неделю самоизолироваться
19:03
«Зачем так горячо?» — Нюша показала упругие ягодицы в сексуальном боди
18:41
Видео: гуляющих москвичей через громкоговорители призывают оставаться дома
18:23
Анастасия Решетова готова пожертвовать своим бизнесом ради безопасности

Сейчас читают

Дмитрий Тарасов поздравил жену с днем рождения трогательными обещаниями
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок